Per un errore di percorso e il ponte a senso unico il medico non è mai arrivato a soccorrere mio padre

In un giorno segnato da un drammatico errore di percorso, la mancanza di un intervento tempestivo ha rischiato di costare la vita a mio padre. La congestione dei ponti di Calcinaia e Fornacette, aperti solo a senso unico, ha ritardato l’arrivo dei soccorsi. Un episodio che mette in luce le criticità del nostro sistema di emergenza e la necessità di intervenire per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale che queste situazioni non si ripetano.

Calciana (pisa), 4 luglio 2025 – “L’errore umano ci sta, in qualsiasi lavoro e in qualsiasi circostanza. Ma sono i ponti di Calcinaia e Fornacette aperti solo a senso unico il vero problema che avrebbe potuto costare la vita a mio padre che si è tagliato l’avambraccio con una mola mentre stava facendo dei lavori a casa”. Sono le parole di Francesco Lazzereschi. “La chiamata al numero unico 112 è delle 16,41 – racconta Francesco – Mio padre Luciano, di 73 anni, stava tagliando un paletto quando la mola gli è scivolata e ha colpito l’avambraccio sinistro. La fuoriuscita di sangue è stata molto copiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Per un errore di percorso e il ponte a senso unico il medico non è mai arrivato a soccorrere mio padre”

In questa notizia si parla di: unico - errore - senso - percorso

Secondo Gazzetta l’errore più grande (ma non l’unico) del Milan è stato non prendere Conte - Secondo Gazzetta dello Sport, l’errore più grande del Milan quest’anno, e non l’unico, è stato non ingaggiare Antonio Conte.

TRIESTE | NEGATI NUOVI ESAMI ALLA DIFESA DI VISINTIN: «SBIGOTTITI DA PROCESSO A SENSO UNICO» L’avvocato di Sebastiano Visintin, Paolo Bevilacqua, non ci... Vai su Facebook

“Per un errore di percorso e il ponte a senso unico il medico non è mai arrivato a soccorrere mio padre”; Università, via al corso di scienze del clima. Il velista Soldini testimonial: “Gli scienziati vanno ascoltati”; Viale Einaudi, errore mettere il doppio senso.

"Senso unico in centro, un errore" - Il Resto del Carlino - "Senso unico in centro, un errore" "Senso unico in via Mazzini: una scelta controsenso" attaccano consiglieri di minoranza a Morrovalle Paolo Manciola, Silvia Dalloro, Francesco Sopranzi, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Troppi escursionisti, scatta il senso unico sul percorso Verde Azzurro - la Nazione - Il Parco nazionale delle Cinque Terre introduce il senso unico sul sentiero Verde Azzurro per gestire l'afflusso turistico e garantire la sicurezza. Segnala lanazione.it