L' amore intenso per Adriana la scelta di non avere figli | il lato più privato di Flavio Insinna che compie 60 anni

L’amore intenso tra Flavio Insinna e Adriana Riccio illumina il suo percorso di vita, ma la loro relazione riflette anche scelte personali profonde. A 60 anni, il conduttore rivela un lato privato: la decisione di non avere figli, poiché desidera essere presente e coinvolto nella vita del partner senza sacrificare la qualità del loro legame. Un esempio di come l’amore possa essere completo anche senza la tradizionale idealizzazione della famiglia.

L’attore e conduttore dal 2016 è felicemente legato alla campionessa di taekwondo Adriana Riccio, conosciuta ad Affari Tuoi: «È una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce». Ai figli tuttavia non pensa, perché «sarei un padre troppo poco presente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'amore intenso per Adriana, la scelta di non avere figli: il lato più privato di Flavio Insinna, che compie 60 anni

In questa notizia si parla di: adriana - figli - amore - intenso

29 giugno_ Ss. Pietro e Paolo Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: "La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?". Risposero: "Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti". Disse loro: Vai su Facebook

L'amore intenso per Adriana, la scelta di non avere figli: il lato più privato di Flavio Insinna, che compie 60 anni; Flavio Insinna ritorna all’Eredità: l’amore intenso per Adriana e altre nove cose che non sapete di lui; Monte Porzio – Auguri a Bruno e Adriana: i noti ristoratori celebrano 50 anni di matrimonio.

Flavio Insinna ritorna all’Eredità: l’amore intenso per Adriana e altre nove cose che non sapete di lui - Corriere.it - Flavio Insinna ritorna all’Eredità: l’amore intenso per Adriana e altre nove cose che non sapete di lui di Maria Volpe e Arianna Ascione. Secondo corriere.it

La compagna Adriana - Flavio Insinna ritorna all’Eredità: l’amore intenso per Adriana e altre nove cose che non sapete di lui - Corriere della Sera - Flavio Insinna ritorna all’Eredità: l’amore intenso per Adriana e altre nove cose che non sapete di lui di Maria Volpe e Arianna Ascione. Segnala corriere.it