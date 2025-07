Sebastiano Esposito la Fiorentina spinge! La valutazione – SI

Sebastiano Esposito sta attirando le attenzioni della Fiorentina, che spinge per portarlo a Firenze con una valutazione stimata intorno all’8211. Nonostante non abbia segnato al Mondiale per Club, le sue prestazioni con l’Inter sono state promettenti e hanno acceso l’interesse del club viola. Mentre il mercato nerazzurro si muove anche con uscite importanti, il futuro di Esposito potrebbe dunque essere tra le nuove sfide in Serie A.

Il mercato dell' Inter non si fa solo in entrata, anzi adesso servono uscite anche importanti. Sono arrivati Petar Sucic, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e anche il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma. Quattro acquisti non indifferenti e che hanno messo a dura prova le casse nerazzurre. La possibilità di investire però c'è, manca lo spazio in rosa. L'addio di Hakan Calhanoglu sembra inevitabile, anche se il Galatasaray non fa offerte allettanti per il calciatore.

