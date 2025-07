addio a gianluca ghiani il barman amato da tutti aveva la battuta sempre pronta

Addio a Gianluca Ghiani, il barman amato da tutti che con una battuta pronta illuminava ogni serata. A 32 anni, la sua passione e il suo talento erano un regalo per la nightlife empolese, dove trasformava ogni cocktail in un momento di pura gioia e incontro. Un sorriso contagioso e un'anima generosa che resteranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

Empoli, 4 luglio 2025 – Trentadue anni compiuti a marzo e un talento raro: muoversi dietro al bancone come un artista, shakerare sorrisi insieme ai cocktail, trasformare un drink in un momento di incontro. Senza risparmiarsi mai, col suo spirito contagioso. È un giorno triste per la nightlife empolese: si è spento, stroncato da una malattia, Gianluca Ghiani, volto noto dei locali del centro. Milanese d’origine, a Empoli - dove era arrivato anni fa per amore - aveva trovato una nuova dimensione, più lenta. Aveva scelto di restare, in una vita lontana dalla movida frenetica della metropoli, fatta di relazioni più strette e sorrisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it