Albertini si sbilancia forse un po’ troppo | “Gavi è come Totti”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato la rivelazione della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. Stiamo parlando di, centrocampista ancora 17enne ma che si è messo in mostra per qualità e personalità. E’ stato paragonato a Iniesta e Xavi, anche a. Demetrio, ex leggenda del Milan e oggi presidente del Settore Tecnico FIGC ha parlato del calciatore spagnolo ai microfoni dell’Ansa: “è un’eccezione, è il Francesco, chiamiamolo così. Ma in Spagna c’è un percorso formativo che comprende anche le seconde squadre, dove il talento si confronta con l’esperienza. Un giocatore talentuoso lo si vede sin da subito, lì hanno coraggio e danno l’opportunità, senza paura”. L'articolo CalcioWeb.

