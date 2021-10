Vertice Ue Slovenia: Draghi, Nato sembra meno interessata all’Europa, guarda ad altre zone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nato sembra meno interessata dal punto di vista geopolitico all'Europa e alle zone di interesse dell'Europa e ha spostato le aree di interesse ad altre parti del mondo, sentenzia Draghi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ladal punto di vista geopolitico all'Europa e alledi interesse dell'Europa e ha spostato le aree di interesse adparti del mondo, sentenziaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine della riunione informale del Consiglio europeo e del Vertice UE-… - Agenzia_Ansa : Draghi-Macron, bilaterale al vertice Ue in Slovenia: 'Attuare gli impegni di Berlino sulla Libia' #ANSA… - Agenzia_Ansa : 'Il governo va avanti: l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale', dice Mario Draghi al termine… - ItalyinBG : RT @Palazzo_Chigi: Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine della riunione informale del Consiglio europeo e del Vertice UE-Balca… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Il presidente Draghi in Slovenia al vertice UE-Balcani occidentali -