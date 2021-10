Traffico Roma del 06-10-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare con esclusione delledell’orario di punta nessun disagio di rilievo per tutto il pomeriggio e su entrambe le stessa situazione sulle tratto cittadino della A24 e su via del Foro Italico come sempre trafficato tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni è nella città diproroga per i lavori notturni di asfaltatura su Viale maresciallo pilsudski tra Viale Giulio gaudini e piazzale del Parco della Rimembranza fino al 9 ottobre Salvo altre modifiche prudenza per il divieto di transito dalle 21 alle 5:30 del mattino successivo robotica e intelligenza artificiale protagonisti della nona edizione del Maker faire presso gli spazi interni del Gazometro Ostiense fino al 11 ottobre piùpossibile tutti i giorni ...