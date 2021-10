“THE WAY WE ARE”: 40 anni di storia Armani in esposizione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 1981 Giorgio Armani lancia il marchio moda elegante, ma al contempo estremamente orientato alla quotidianità, in particolare per le nuove generazioni. Il successo da quel momento in poi è immediato ed inarrestabile. Gli abiti si contraddistinguono per essere contemporanei, urban, accessibili. Una moda caratterizzata da un mix di streetwear e raffinatezza, stile e praticità. Oggi, a distanza di ben quarant’anni, è inaugurata l’esposizione THE WAY WE ARE di Armani. La mostra-manifesto presso l’Armani Silos, dal 24 settembre al 6 febbraio 2022, racconta quattro decadi di storia del marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati, che ne ripercorrono la filosofia e lo spirito della Griffe. In occasione dell’inaugurazione della mostra è stato lanciato anche un numero speciale di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel 1981 Giorgiolancia il marchio moda elegante, ma al contempo estremamente orientato alla quotidianità, in particolare per le nuove generazioni. Il successo da quel momento in poi è immediato ed inarrestabile. Gli abiti si contraddistinguono per essere contemporanei, urban, accessibili. Una moda caratterizzata da un mix di streetwear e raffinatezza, stile e praticità. Oggi, a distanza di ben quarant’, è inaugurata l’THE WAY WE ARE di. La mostra-manifesto presso l’Silos, dal 24 settembre al 6 febbraio 2022, racconta quattro decadi didel marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati, che ne ripercorrono la filosofia e lo spirito della Griffe. In occasione dell’inaugurazione della mostra è stato lanciato anche un numero speciale di ...

