Spencer | Kristen Stewart Sono diventata più attenta ai ruoli che scelgo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La protagonista di, ha raccontato di come è cambiata la sua carriera ora che è molto più selettiva suiche sceglie.estremamente selettiva suiche le vengono proposti, forse anche grazie a, il nuovo film di Pablo Larraìn in cui ha preso le sembianze di Lady Diana, acclamata già da critica e pubblico del Festival di Venezia. La giovane attrice, oggi 31enne, ha già alle spalle una lunga carriera dopo esserefamosa grazie al ruolo di Bella Swann nella saga teen Twilight. Ma da allora,è estremamente cambiata nell'approccio alla scelta dei, come lei stessa ha confessato ...

Pablo Larraín alla regia con Kristen Stewart negli abiti di Lady Diana, l'attesissimo Spencer si è oggi concesso i suoi primi splendidi character poster. Jack Farthing è il Principe Carlo, Sally Hawkins è Maggie, Timothy Spall è ... Non abbiamo ancora visto Spencer, ma le immagini del trailer così intense e drammatiche ci hanno già fatto tirare fuori il fazzoletto, per non parlare poi di una Kristen Stewart in massima forma. La protagonista dell'atteso ... La protagonista di Spencer, Kristen Stewart, ha raccontato di come è cambiata la sua carriera ora che è molto più selettiva sui ruoli che sceglie. Kristen Stewart è diventata estremamente selettiva su ...