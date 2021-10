“Sono terribilmente deluso Devo operarmi” | la rivelazione dell’ex Roma!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Brutte notizie per Maarten Stekelenburg che, a causa di un problema all’inguine, dovrà concludere la propria stagione in anticipo. Come riporta Tmw.com, il portiere dei lancieri dovrà operarsi restando lontano dai campi per diversi mesi. Sul sito ufficiale dell’Ajax, l’ex giocatore della Roma ha voluto esprimere il suo immenso dispiacere: “all’anca per risolvere i problemi all’inguine. Poi dovrò fare alcuni mesi di riabilitazione. Vado da un estremo all’altro. Quandotornato all’Ajax nel 2020, non avrei mai potuto immaginare che avrei vinto il doppio qui come titolare. Inoltre non mi aspettavo di poter tornare a vestire la maglia dell’Olanda all’Europeo. Poi ho smesso da internazionale per potermi concentrare completamente sul club. E ora la stagione è improvvisamente finita a causa di questo infortunio, ...