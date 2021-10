Processo Borsellino. “In 30 anni si è guardato ovunque. Non all’interno delle toghe" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il depistaggio dopo l’uccisione di Paolo Borsellino c’è stato, nessun dubbio può essere più sollevato a riguardo. La corte di Cassazione ieri sera ha messo il sigillo al Processo Borsellino quater, nato per accertare quella “macchina della calunnia” che ha portato per anni a dare credito al falso pentito Vincenzo Scarantino. Il ‘pupo vestito’ che si era accusato del furto dell’auto che fu utilizzata per uccidere il magistrato palermitano e gli uomini della sua scorta il 19 luglio 1992 e che, per anni, è stato creduto. Fino a quando Gaspare Spatuzza, nel 2008, si è pentito e ha ammesso che quel furto l’aveva compiuto lui, smontando un castello di bugie di due inchieste e di due processi. Quei processi erano sbagliati dall’inizio. Gli avvocati, come Rosalba di Gregorio Giuseppe Scozzola, che assistevano ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il depistaggio dopo l’uccisione di Paoloc’è stato, nessun dubbio può essere più sollevato a riguardo. La corte di Cassazione ieri sera ha messo il sigillo alquater, nato per accertare quella “macchina della calunnia” che ha portato pera dare credito al falso pentito Vincenzo Scarantino. Il ‘pupo vestito’ che si era accusato del furto dell’auto che fu utilizzata per uccidere il magistrato palermitano e gli uomini della sua scorta il 19 luglio 1992 e che, per, è stato creduto. Fino a quando Gaspare Spatuzza, nel 2008, si è pentito e ha ammesso che quel furto l’aveva compiuto lui, smontando un castello di bugie di due inchieste e di due processi. Quei processi erano sbagliati dall’inizio. Gli avvocati, come Rosalba di Gregorio Giuseppe Scozzola, che assistevano ...

