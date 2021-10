Prima neve a Foppolo: rifugio Montebello imbiancato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima neve a Foppolo. Dalla mattinata di mercoledì in paese si vedono le cime imbiancate e al rifugio Montebello, a 2100 metri d’altitudine, tutto è coperto da un manto candido. Le temperature registrate nel pomeriggio si aggirano intorno ai 2 gradi mentre nella notte sono scese a -1. In tutta la provincia si sono verificate forti precipitazioni durante l’intera mattinata, con un notevole ribasso delle temperature. Nella serata è previsto un miglioramento e nelle giornate di giovedì e venerdì la pioggia dovrebbe dare tregua, così come la prossima settimana. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021). Dalla mattinata di mercoledì in paese si vedono le cime imbiancate e al, a 2100 metri d’altitudine, tutto è coperto da un manto candido. Le temperature registrate nel pomeriggio si aggirano intorno ai 2 gradi mentre nella notte sono scese a -1. In tutta la provincia si sono verificate forti precipitazioni durante l’intera mattinata, con un notevole ribasso delle temperature. Nella serata è previsto un miglioramento e nelle giornate di giovedì e venerdì la pioggia dovrebbe dare tregua, così come la prossima settimana.

