Nuovo catasto tra cinque anni. Dubbi sulla riforma di Iva e Irpef

Il governo approva il ddl fiscale: estimi rivisti dal 2026 per permettere a Comuni e Agenzia delle Entrate di censire tutti gli immobili. Confedilizia: "Timori per gli aggravi futuri"

La Lega è un partito leninista Potrebbe costruire anche unpartito di centro Il governo batte ... Draghi: si alla riforma delLa riforma delle rendite catastali si farà e avverrà in due ...'Per noi la riforma delin questo modo non va bene', ha spiegato Massimo Bitonci, ... La Lega è un partito leninista Potrebbe costruire anche unpartito di centro L' evasione fiscale è in ...di Antonio Troise Una paginetta nel cuore della legge delega sulla riforma del fisco approvata ieri dal Consiglio dei ministri. La riforma del catasto si farà. Con tempi medio-lunghi e, soprattutto, s ...Il governo approva il ddl fiscale: estimi rivisti dal 2026 per permettere a Comuni e Agenzia delle Entrate di censire tutti gli immobili. Confedilizia: "Timori per gli aggravi futuri" ...