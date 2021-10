Masters1000 Indian Wells 2021 | il tabellone di Jannik Sinner Eventuale derby con Berrettini agli ottavi | prima la minaccia Isner

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildi, penultimo appuntamentodi questo, è stato sorteggiato questa notte. Uno snodo fondamentale per questa coda di stagione: se oramai ci stiamo quasi abituando all’idea di disputare tornei importanti senza nessuno dei big three Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer, quest’ultimo mese e mezzo di stagione ci farà capire chi è che staccherà il pass per le ATP Finals di Torino.è ancora alla ricerca di un biglietto, ma non sarà facile riuscirci, anche in virtù di ciò che gli ha regalato ilcaliforniano. Tra i quattro in lotta per un posto a Torino, l’altoatesino è probabilmente colui che ha beccato il sorteggio più complicato, in virtù della decima testa di serie a lui assegnata. ...