Mako del Giappone e Kei Komuro, c’è finalmente una data per le nozze (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’è finalmente una data per le nozze della principessa Mako, nipote del 126° imperatore del Giappone Naruhito, con il borghese Kei Komuro. Il sospirato matrimonio, annunciato nel 2018 e saltato ben due volte, andrà in scena martedì 26 ottobre. Ad annunciare la data delle nozze è stata l’agenzia ufficiale della Casa Imperiale. Ma il 26 ottobre non sarà un giorno di festa nazionale. Anzi. Il matrimonio si svolgerà in un clima di pubblica disapprovazione. E di attacchi della stampa al futuro sposo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) C’è finalmente una data per le nozze della principessa Mako, nipote del 126° imperatore del Giappone Naruhito, con il borghese Kei Komuro. Il sospirato matrimonio, annunciato nel 2018 e saltato ben due volte, andrà in scena martedì 26 ottobre. Ad annunciare la data delle nozze è stata l’agenzia ufficiale della Casa Imperiale. Ma il 26 ottobre non sarà un giorno di festa nazionale. Anzi. Il matrimonio si svolgerà in un clima di pubblica disapprovazione. E di attacchi della stampa al futuro sposo.

Advertising

mako_inpigiama : In aggiunta sento la pressione dell’esterno, del fatto di doverlo fare per forza adesso per poter vivere il periodo… - mako_inpigiama : In più da lei dipende anche l’approvazione del mio tirocinio, che se non viene fatta entro breve non fa in tempo a… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Poetessa e nonna vigile, va alle urne nel giorno dell’84º compleanno: «Ho sempre votato e continuerò a farlo»: Dipendente p… - mako_gray : Ho appena visto Space Jam New Legends, mi sono sforzato nel guardarlo con un ottica diversa ma.. comunque non mi è… - messveneto : Poetessa e nonna vigile, va alle urne nel giorno dell’84º compleanno: «Ho sempre votato e continuerò a farlo»: Dipe… -