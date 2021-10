(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’arbitro olandese Bjorn, che oggi, prima di Italia-Spagna, riceverà il premio Campanati al miglior arbitro di Euro 2020. Parla della condizione degli arbitri. «In Olanda abbiamo 17 milioni di arbitri, voi ne avete 60 milioni. Tutti pensano di sapere meglio di noi cosa fare, a loro dico quello che mi disse mio padre. Provateci, abbiamo bisogno di nuovi fischietti, è un lavoro affascinante e per nulla facile. Quanto agli arbitri in tv sono contrario al parlare subito dopo la partita. In Olanda ogni giornalista può bussare allo spogliatoio al 90’. Ma guarda caso lo fanno solo quando sbagliamo e un arbitro sa bene quando ha commesso errori. Così a caldo credo non sia corretto, già dopo averci dormito su sarebbe più sensato». Ricorda l’commesso che gli è rimasto impresso nella mente. «Intanto la ...

Advertising

napolista : Kuipers: «Var? Come si può rifiutare se corregge un errore evidente di fronte a migliaia di occhi?» Alla Gazzetta:… -

Ultime Notizie dalla rete : Kuipers Var

Björn, arbitro olandese da poco ritiratosi, verrà premiato in occasione di Italia - Spagna di Nations League come miglior direttore di gara di Euro 2020. L'intervista di Edoardo Lusena.C'era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come, ma ho scelto di lasciare per ... A livello europeo dico'. SPORTEVAI - 18 - 08 - 2021 08:34 Gli errori arbitraliL’ormai ex arbitro Kuipers ha parlato della sua carriera: dalle origini alla finale di Champions League e di Euro 2020 Bjorn Kuipers ha chiuso la sua carriera da arbitro alla grandissima: dirigendo al ...Il nefasto show a San Siro e i precedenti sempre negativi E i colleghi al video hanno avallato gli errori in silenzio ...