Isola 15 | Valentina Persia bidonata dagli ex naufraghi per il suo 50esimo compleanno | “Mi illudevo che…”

Dopo il successo a L'Isola dei famosi, Valentina Persia ha fatto il suo ritorno in televisione con Honolulu, il nuovo programma di Italia 1. Compiuti 50 anni lo scorso primo ottobre, intervistata dal settimanale Chi l'ex naufraga ha fatto un bilancio della sua vita. Volete sapere con sincerità? Dovrei essere più str… Non fatemi dire parolacce, ma il mio compagno, che non c'è più da anni, me lo diceva sempre. Così la comica ha fatto un riferimento ben preciso a un episodio recente che non le è per nulla andato giù. Ad esempio, per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso all'Isola. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al mio messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo insieme laggiù. Tanti mi hanno deluso.

