Inter | con Inzaghi vita nuova per Matias Vecino

Matias Vecino torna importante per l'Inter Le prime partite di questa stagione hanno riconsegnato all'Inter Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano sta accumulando un discreto minutaggio con Simone Inzaghi che punta molto su di lui che, dopo i problemi fisici della passata stagione, si prepara a tornare protagonista in nerazzurro. "Oltre che con l'Inter, Vecino punta a fare molto bene anche in Nazionale. Lui che, nelle qualificazioni mondiali, già a settembre aveva avuto spazio da titolare nei tre match giocati con la Celeste. Un preludio ai minuti sempre più numerosi che poi sta mettendo nelle gambe anche con la maglia nerazzurra. Fondamentali, dopo una stagione, quella scorsa, a dir poco complicata. Caratterizzata ...

