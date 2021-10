Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo in piedi sulle sue gambe (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo in piedi al Grande Fratello Vip. Un'immagine che ha emozionato, non solo i suoi coinquilini, ma anche il pubblico televisivo che segue la diretta, 24 ore su 24, dalla casa. L'ex promessa del nuoto, finito in sedia a rotelle nel febbraio del 2019, dopo essere stato colpito da un proiettile in un agguato, mentre passeggiava con la sua fidanzata Martina in piazza Eschilo nel quartiere Axa di Roma, ha sorpreso i suoi compagni. Manuel Bortuzzo in piedi sulle sue gambe Il ragazzo dopo essere entrato in sedia a rotelle nel confessionale, ne è uscito sulle proprie gambe, grazie a dei tutori, che gli permettono di stare in piedi. Manuel ha poi ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021)inalVip. Un'immagine che ha emozionato, non solo i suoi coinquilini, ma anche il pubblico televisivo che segue la diretta, 24 ore su 24, dalla casa. L'ex promessa del nuoto, finito in sedia a rotelle nel febbraio del 2019, dopo essere stato colpito da un proiettile in un agguato, mentre passeggiava con la sua fidanzata Martina in piazza Eschilo nel quartiere Axa di Roma, ha sorpreso i suoi compagni.insueIl ragazzo dopo essere entrato in sedia a rotelle nel confessionale, ne è uscitoproprie, grazie a dei tutori, che gli permettono di stare inha poi ...

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - Michele_Anzaldi : Manuel Bortuzzo cammina per la prima volta al Gf Vip: il video e la commozione dei concorrenti - rizzo_lucrezia : @GrandeFratello Vabbè dai intanto ci fanno divertire e ci tengono compagnia se no non sarebbe grande fratello noo -