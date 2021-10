Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo esce dal Confessionale camminando grazie ai tutori: le emozionate reazioni dei suoi coinquilini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scena emozionante e ricca di significato, è quella che Manuel Bortuzzo ha regalato questa mattina ai suoi compagni d’avventura. Come si legge sul sito del Gf Vip 6, infatti, il giovane nuotatore ha sorpreso i suoi compagni d’avventura in piedi, supportato da Alex Belli e Aldo Montano. Ai primi concorrenti già svegli in Casa viene in mente uno scherzo da fare agli altri per quando si sveglieranno e li raggiungeranno in cucina per la colazione. Infatti Manuel, supportato dal Alex e Aldo, esce dal Confessionale, non più sulla sua sedia a rotelle, ma aiutato dai tutori che gli permettono di stare in piedi. Con lo stupore di tutti per la sua altezza, un Davide divertito scherza sul fatto che si sente sempre di più il più basso della Casa. Il primo ad ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una scena emozionante e ricca di significato, è quella cheha regalato questa mattina aicompagni d’avventura. Come si legge sul sito del Gf Vip 6, infatti, il giovane nuotatore ha sorpreso icompagni d’avventura in piedi, supportato da Alex Belli e Aldo Montano. Ai primi concorrenti già svegli in Casa viene in mente uno scherzo da fare agli altri per quando si sveglieranno e li raggiungeranno in cucina per la colazione. Infatti, supportato dal Alex e Aldo,dal, non più sulla sua sedia a rotelle, ma aiutato daiche gli permettono di stare in piedi. Con lo stupore di tutti per la sua altezza, un Davide divertito scherza sul fatto che si sente sempre di più il più basso della Casa. Il primo ad ...

