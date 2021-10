Garanzia Italia di SACE, pool di banche a supporto del Gruppo Cornaglia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo Cornaglia, attivo da più di 100 anni nella progettazione, produzione e commercializzazione di componentistica automotive, ha sottoscritto e perfezionato finanziamenti di complessivi 34 milioni di euro con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), UniCredit e Banco BPM. Le operazioni, della durata di 6 anni, sono assistite da Garanzia Italia di SACE – lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese Italiane durante l’emergenza Covid-19 – e sono finalizzate a sostenere il piano di crescita e sviluppo del Gruppo. “Tramite queste nuove risorse, Cornaglia Group spa proseguirà il suo piano di sviluppo Italiano ed estero e rafforzerà il proprio impegno sui temi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il, attivo da più di 100 anni nella progettazione, produzione e commercializzazione di componentistica automotive, ha sottoscritto e perfezionato finanziamenti di complessivi 34 milioni di euro con Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), UniCredit e Banco BPM. Le operazioni, della durata di 6 anni, sono assistite dadi– lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle impresene durante l’emergenza Covid-19 – e sono finalizzate a sostenere il piano di crescita e sviluppo del. “Tramite queste nuove risorse,Group spa proseguirà il suo piano di sviluppono ed estero e rafforzerà il proprio impegno sui temi ...

