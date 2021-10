F1, l’ottima stagione di Fernando Alonso. L’esperienza a volte paga (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mancano ancora sette prove al termine del Mondiale di F1 2021 ed è tempo di fare qualche analisi dopo quindici interessanti competizioni. Il Gran Premio di Russia (Sochi) ha incoronato ancora una volta il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), ma oggi ci concentriamo su un altro protagonista che nel 2021 ha scommesso su una nuova sfida: Fernando Alonso. L’asturiano è tornato nella massima formula con una stagione di apprendistato in vista del 2022 quando i regolamenti potrebbero cambiare le carte in tavola. L’iberico è attualmente settimo nel Mondiale piloti con 13 piloti di vantaggio sul teammate Esteban Ocon che, a differenza del due volte campione del mondo, ha vinto una competizione in quel di Budapest (Ungheria). Alonso ha contribuito al successo del transalpino nell’impianto magiaro difendendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mancano ancora sette prove al termine del Mondiale di F1 2021 ed è tempo di fare qualche analisi dopo quindici interessanti competizioni. Il Gran Premio di Russia (Sochi) ha incoronato ancora una volta il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), ma oggi ci concentriamo su un altro protagonista che nel 2021 ha scommesso su una nuova sfida:. L’asturiano è tornato nella massima formula con unadi apprendistato in vista del 2022 quando i regolamenti potrebbero cambiare le carte in tavola. L’iberico è attualmente settimo nel Mondiale piloti con 13 piloti di vantaggio sul teammate Esteban Ocon che, a differenza del duecampione del mondo, ha vinto una competizione in quel di Budapest (Ungheria).ha contribuito al successo del transalpino nell’impianto magiaro difendendo ...

