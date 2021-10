Eurovision Song Contest 2022 in Italia | poco fa su Radio Deejay annunciato quello che dovrebbe essere il conduttore

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’… ecco l’abbiamo detto”. E’ con queste parole che Gabriele Corsi del Trio Medusa, pochi minuti fa ha lanciato l’indiscrezione del cantautore libanese alla guida dell’edizionedell’. Come è già risaputo, dopo la vittoria dei Maneskin, la nota kermesse canora europea si disputerà nei prossimi mesi proprio in. Sarà davvero Mika il? E, soprattutto, chi saranno i due volti – probabilmente femminili – che lo affiancheranno? L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

IlContiAndrea : #Cattelan “Con la Rai si parla e si ragiona in vista dell’Eurovision Song Contest di maggio e anche di altre due pu… - Novella_2000 : In radio è stato spoilerato il presunto conduttore ufficiale dell’Eurovision (ed è un noto cantante) - FAQ_blog : ?? #TV. Chi saranno i conduttori di Eurovision Song Contest 2022, #ESC2022? C'è un'indiscrezione fresca-fresca ??… - tuttopuntotv : Mika conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022? L’annuncio su Radio Deejay #Eurovision2022 #Mika - Federic01996 : RT @CIAfra73: BOOM! Svelato il conduttore dell'Eurovision Song Contest? E' un noto cantante! -

Ultime Notizie dalla rete : Eurovision Song

Mika condurrà la prossima edizione dell'Contest? La bomba di Gabriele Corsi A vincere la scorsa edizione dell'Contest sono stati i Maneskin. Per tale ragione adesso l'onere (e l'onore) di organizzare la ...La Serbia schiera dunque per la seconda volta un duetto al JuniorContest: era già successo nel 2017 con Irina Brodi & Jana Paunovi che chiusero al decimo posto con 92 punti, appena ...Dopo la vittoria di quest’anno dei Maneskin, nel 2022 l’Eurovision si terrà in Italia. Ma chi sarà alla conduzione del festival ...Mika conduttore dell’Eurovision 2022 L’Eurovision Song Contest 2022 andrà in scena in Italia e anche se non abbiamo ancora una location certa, si fa un gran parlare dei conduttori. Nelle ultime ore, ...