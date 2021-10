Davvero basta un inciampo sui router della galassia social di Zuckerberg a bloccare tutto? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il commento più insulso sul blocco di Facebook e social connessi, anzi disconnessi, l’ha mandato il Codacons, questa entità di cui nessuno ha capito la funzione a parte litigare con Fedez: “Cittadini liberati dalla dittatura influencer”. Naturalmente per dirlo hanno usato tutti i social, ma il presidente del Codacons è un maturo, anagraficamente, signore che si fa delle foto in mutande, da influencer fuori quota, tentando di esistere nell’universo pattumiera. La verità è che, piaccia o non piaccia, di questi infernali strumenti abbiamo bisogno. Un definitivo bisogno. Se io voglio mandare questo pezzo, whatsapp mi deve funzionare; se voglio fare sapere che ho novità da proporre, non ho altri mezzi che i social; se ho una bottega, una attività, non posso rinunciare alle estensioni di Facebook, Instagram eccetera. Del resto, che sarebbe ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il commento più insulso sul blocco di Facebook econnessi, anzi disconnessi, l’ha mandato il Codacons, questa entità di cui nessuno ha capito la funzione a parte litigare con Fedez: “Cittadini liberati dalla dittatura influencer”. Naturalmente per dirlo hanno usato tutti i, ma il presidente del Codacons è un maturo, anagraficamente, signore che si fa delle foto in mutande, da influencer fuori quota, tentando di esistere nell’universo pattumiera. La verità è che, piaccia o non piaccia, di questi infernali strumenti abbiamo bisogno. Un definitivo bisogno. Se io voglio mandare questo pezzo, whatsapp mi deve funzionare; se voglio fare sapere che ho novità da proporre, non ho altri mezzi che i; se ho una bottega, una attività, non posso rinunciare alle estensioni di Facebook, Instagram eccetera. Del resto, che sarebbe ...

