Cotral, lunedì sciopero Usb di 24 ore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Si informa che il prossimo 11 ottobre l’organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero Nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito web Cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. Di seguito le motivazioni dello sciopero: Contro lo sblocco dei licenziamenti e il rilancio dei salari, Per la garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito, Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Si informa che il prossimo 11 ottobre l’organizzazione sindacale USB ha proclamato unoNazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00. Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito webspa.it e sull’account Twitter@Bus. Di seguito le motivazioni dello: Contro lo sblocco dei licenziamenti e il rilancio dei salari, Per la garanzia del reddito attraverso un salario medio garantito, Contrasto alla precarietà e allo sfruttamento, abrogazione del Jobs Act, superamento degli appalti e del dumping contrattuale e forte ...

Advertising

ermygra : RT @ultimenotizie: Si prospetta un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a #Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacat… - ElitaAthanata : RT @ultimenotizie: Si prospetta un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a #Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacat… - roby73fox : RT @ultimenotizie: Si prospetta un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a #Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacat… - CarlottaMarche7 : RT @ultimenotizie: Si prospetta un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a #Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacat… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: Si prospetta un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a #Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cotral lunedì Cotral, sciopero lunedì di 24 ore del personale Usb NewTuscia - ROMA - Si informa che il prossimo 11 ottobre l'organizzazione sindacale USB ha proclamato uno Sciopero Nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ...

Roma, sciopero dei trasporti lunedì 11 ottobre: mezzi pubblici a rischio per 24 ore ...un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb. Uno stop di 24 ore che interesserà, i vari comparti, anche Atac, Roma Tpl e Cotral. La ...

Sciopero a Roma: lunedì 11 ottobre metro, bus e tram a rischio per 24 ore. I dettagli RomaToday NewTuscia - ROMA - Si informa che il prossimo 11 ottobre l'organizzazione sindacale USB ha proclamato uno Sciopero Nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ......un11 ottobre nero per il trasporto pubblico a Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb. Uno stop di 24 ore che interesserà, i vari comparti, anche Atac, Roma Tpl e. La ...