Colpisce arbitro con un calcio, arrestato per tentato omicidio – VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) arbitro aggredito con un calcio alla testa resta a terra privo di sensi. La polizia entra in campo e porta via il calciatore In Brasile calciatore sferra un calcio in testa all’arbitro (screen YouTube)Ennesima aggressione ai danni di un arbitro di calcio. Questa volta il fatto di violenza non viene da una campo di periferia delle categorie minori ma dal Brasile. Il match è San Paolo RS-Guarani de Venancio Aires, gara valevole per il campionato statale del grande Rio Grande do Sul A2. La cronaca della gara si ferma al 15? del secondo tempo quando il Guarani è in vantaggio per 1-0 e il calciatore William Ribeiro Colpisce violentemente il direttore di gara Rodrigo Crivellaro con un calcio alla testa dopo averlo spinto a terra. A scatenare ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)aggredito con unalla testa resta a terra privo di sensi. La polizia entra in campo e porta via il calciatore In Brasile calciatore sferra unin testa all’(screen YouTube)Ennesima aggressione ai danni di undi. Questa volta il fatto di violenza non viene da una campo di periferia delle categorie minori ma dal Brasile. Il match è San Paolo RS-Guarani de Venancio Aires, gara valevole per il campionato statale del grande Rio Grande do Sul A2. La cronaca della gara si ferma al 15? del secondo tempo quando il Guarani è in vantaggio per 1-0 e il calciatore William Ribeiroviolentemente il direttore di gara Rodrigo Crivellaro con unalla testa dopo averlo spinto a terra. A scatenare ...

