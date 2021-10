Batterio-killer in ospedale a Verona, indagati sette medici per omicidio e lesioni colpose. La mamma di una vittima: “Senso di giustizia” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Quello che provo oggi è un Senso di giustizia. Ho sempre pensato che sarebbe andata così, non per una fiducia generica nella giustizia, ma perchè non ho mai nutrito il dubbio che la Procura non lavorasse seriamente”. Francesca Frezza è la mamma di Nina, uccisa dal citrobacter, il Batterio-killer responsabile della morte di tre neonati nell’ospedale Borgo Trento di Verona. Nella mattinata di martedì si è diffusa la notizia che sette medici sono finiti sotto inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario. Francesca non sapeva nulla degli sviluppi giudiziari, anche se è stata lei a denunciare che la sua piccola era morta, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Quello che provo oggi è undi. Ho sempre pensato che sarebbe andata così, non per una fiducia generica nella, ma perchè non ho mai nutrito il dubbio che la Procura non lavorasse seriamente”. Francesca Frezza è ladi Nina, uccisa dal citrobacter, ilresponsabile della morte di tre neonati nell’Borgo Trento di. Nella mattinata di martedì si è diffusa la notizia chesono finiti sotto inchiesta percolposo egravi e gravissime in ambito sanitario. Francesca non sapeva nulla degli sviluppi giudiziari, anche se è stata lei a denunciare che la sua piccola era morta, dopo ...

