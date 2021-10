Anonymous fa trapelare i dati hackerati dei repubblicani del Texas come protesta contro la legge anti aborto

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Da quando inè stata approvata laavrebbe fatto breccia nel provider Epik per rubare idel Partito Repubblicano dello stato per ben due volte. Questo è quanto ha rivendicato il gruppo di hacker che agisce, tra le altre,alcune istituzioni governative. Iottenuti – tra i quali sono presenti,accertato da Daily Dot, «informazioni sensibili tra cui nomi, numeri di telefono e indirizzi di volontari, donatori e candial lavoro» – sono stati fattisecondo quanto riferito dal gruppo. LEGGI ANCHE >>> Il sitoRight to Life ha 24 ore per trovarsi un nuovo provider ...