Allerta meteo a Roma e nel Lazio 6 ottobre 2021: ancora piogge e temporali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il maltempo di ieri che ha causato non pochi danni nella Capitale (e non solo), tra allagamenti, alberi/rami caduti e trombe d’aria sul litorale (nella notte tra Torvaianica e Ostia), continua l’Allerta meteo su tutto il Lazio. Cieli grigi, temperature in calo e l’autunno che sembra essere davvero arrivato. Allerta meteo nel Lazio 6 ottobre 2021: fino a quando Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo per temporali previsti dalla mattinata di oggi, mercoledì 6 ottobre, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo il maltempo di ieri che ha causato non pochi danni nella Capitale (e non solo), tra allagamenti, alberi/rami caduti e trombe d’aria sul litorale (nella notte tra Torvaianica e Ostia), continua l’su tutto il. Cieli grigi, temperature in calo e l’autunno che sembra essere davvero arrivato.nel: fino a quando Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’perprevisti dalla mattinata di oggi, mercoledì 6, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul“precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori ...

Advertising

comunevenezia : ?? #AllertaMeteo | #Avviso ?? ? La Protezione Civile del Comune di #Venezia ha diramato un allerta meteo con possi… - RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - DPCgov : ????#AllertaGIALLA, domenica #3ottobre, in 5 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'alle… - ilaablckbrn : @medicinv come mai? allerta meteo? - ProDocente : Se a causa di allerta meteo nella località di provenienza il docente non può raggiungere la sede, cosa succede? -