Alex Belli: Interviene la moglie. Entrerà al GF? Ecco le parole di Delia Duran (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Delia Duran, dopo aver ascoltato e visto innumerevoli filmati di suo marito Alex Belli. Sceglie di intervenire, arriverà nella Casa del Grande Fratello? La modella Delia Duran è tornata a parlare di suo marito Alex Belli, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6. L’attore sta conducendo un meraviglioso percorso in questa nuova avventura televisiva. La modella era già intervenuta attraverso le stories Instagram lanciando una frecciatina alle donne di casa che appunto dopo il loro ingresso sono andate spedite su Belli per conquistarlo, tra cui le giovani principesse e Sophie Codegoni. Delia ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine ed ha avuto modo di parlare della lite avvenuta nella Casa più spiata ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021), dopo aver ascoltato e visto innumerevoli filmati di suo marito. Sceglie di intervenire, arriverà nella Casa del Grande Fratello? La modellaè tornata a parlare di suo marito, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6. L’attore sta conducendo un meraviglioso percorso in questa nuova avventura televisiva. La modella era già intervenuta attraverso le stories Instagram lanciando una frecciatina alle donne di casa che appunto dopo il loro ingresso sono andate spedite super conquistarlo, tra cui le giovani principesse e Sophie Codegoni.ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine ed ha avuto modo di parlare della lite avvenuta nella Casa più spiata ...

Advertising

davidemaggio : Alex Belli che pretende di spiegare la vita agli altri è stomachevole. Per non parlare della sufficienza con cui tr… - valefesta84 : RT @lovessnam: Si può vedere un Alex Belli contare fino a 100 per non sbraitare #gfvip - AntoMaugeri96 : NICOLA >>>>>>>>> ALEX BELLI #gfvip - socialtalksnipe : RT @AntoMaugeri96: ALEX BELLI È IL TIPICO AMICO DI MERDA DEL QUALE PENSI DI POTERTI FIDARE MA L’INVIDIA LO PORTA A STRAPARLARE , GUARDATE M… - lovessnam : Si può vedere un Alex Belli contare fino a 100 per non sbraitare #gfvip -