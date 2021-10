Abusi sui chierichetti del Papa, nessuna condanna: “Rapporti sessuali ma manca la prova di violenza” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Città del Vaticano – nessuna condanna. Si conclude così il lungo processo che vedeva sul banco del Tribunale del Vaticano il caso degli Abusi sessuali sui chierichetti dal Papa. Nella sentenza emessa oggi dall’organo di giustizia della Santa Sede, vengono infatti prosciolti don Martinelli e l’allora rettore del Preseminario San Pio X. Il giudice ha stabilito che devono “ritenersi accertati i Rapporti sessuali tra l’imputato e la persona offesa” andati avanti in un arco di tempo “ultraquinquennale”, ma non c’è la prova di violenza “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Per il Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone,l’impossibilità di dichiarare la violenza oltre ogni dubbio deriva “da alcune ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Città del Vaticano –. Si conclude così il lungo processo che vedeva sul banco del Tribunale del Vaticano il caso deglisuidal. Nella sentenza emessa oggi dall’organo di giustizia della Santa Sede, vengono infatti prosciolti don Martinelli e l’allora rettore del Preseminario San Pio X. Il giudice ha stabilito che devono “ritenersi accertati itra l’imputato e la persona offesa” andati avanti in un arco di tempo “ultraquinquennale”, ma non c’è ladi“al di là di ogni ragionevole dubbio”. Per il Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone,l’impossibilità di dichiarare laoltre ogni dubbio deriva “da alcune ...

