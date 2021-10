UniCredit e Sace | minibond per l’agroalimentare nel Sud Emissioni per 28 mln da parte di otto Pmi

(Di martedì 5 ottobre 2021) Prende il via il ‘Bond Food Mezzogiorno”, il primo programma di emissione dilanciato daper finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile e internazionale delle imprese del Sud apnenti al settore agroalimentare. A inaugurare l’iniziativa sonoimprese del Mezzogiorno che hanno emessoa tasso variabile e di durata pari a 7 anni, sscritti da: Caffè Moak, Cantine Ermes, Gustibus Alimentari e Pastificio Di Martino le quali hanno beneficiato della garanzia, a cui si aggiungono Caseificio Palazzo e Gruppo Leone (Mangimi Leone, Almeda e Leone Group). In tutto le risorse complessive raccolte sono state pari a oltre 27 milioni di euro. Per ...

Il Sole 24 ORE

