Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio via Libera del Consiglio dei Ministri alla delega per la riforma fiscale i ministri della Lega non hanno partecipato alla riunione il sistema cui si Mira non intende aumentare il gettito complessivo Ma diminuirlo perché oggi è fuori linea rispetto ad altri paesi così il premier Mario Draghi parlando della delega fiscale delle intenzioni dell’esecutivo i dati sulla coronavirus in Italia oggi si registrano 2466 nuovi casi con 322282 Tamponi e 50 morti il tasso di positività scende allo zero 8 % il Premio Nobel per la fisica l’italiano Giorgio Parisi Claus hasselmann sicuro premiati per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi Parisi e il terzo vincitore italiano Nobel per la fisica sono felice Non me l’aspettavo Ma sapevo che avrebbero potuto ...