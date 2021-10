SOLEIL SORGE CONFESSA: “ALT! NON SONO SINGLE” ECCO CHI E’ L’UOMO MISTERIOSO (Di martedì 5 ottobre 2021) SOLEIL SORGE si confida con l’amico Giucas Casella e rivela l’identità delL’UOMO che le ha fatto perdere la testa, CONFESSAndo di non essere SINGLE. SOLEIL SORGE entra come concorrente nella Casa del GF Vip da SINGLE, nonostante alcuni rumors la vedessero già impegnata con un MISTERIOSO ragazzo del sud Italia. Oggi, durante il day time serale, SOLEIL si confida con il compagno di avventura Giucas Casella e rivela di essere impegnata già da alcuni mesi. L’UOMO che le avrebbe rubato testa e cuore, pare sia proprio il ragazzo siciliano di cui si è vociferato nelle ultime settimane. SOLEIL racconta molti dettagli della relazione, dal viaggio a Roma alla visita alla Villa Dei Florio. Poi, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021)si confida con l’amico Giucas Casella e rivela l’identità delche le ha fatto perdere la testa,ndo di non essereentra come concorrente nella Casa del GF Vip da, nonostante alcuni rumors la vedessero già impegnata con unragazzo del sud Italia. Oggi, durante il day time serale,si confida con il compagno di avventura Giucas Casella e rivela di essere impegnata già da alcuni mesi.che le avrebbe rubato testa e cuore, pare sia proprio il ragazzo siciliano di cui si è vociferato nelle ultime settimane.racconta molti dettagli della relazione, dal viaggio a Roma alla visita alla Villa Dei Florio. Poi, ...

