Si fingevano clienti e rubavano auto dai concessionari | in arresto due 50enni di Pomezia

(Di martedì 5 ottobre 2021)– Al termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno arrestato due, entrambi residenti a, destinatari di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Le indagini sono scattate a seguito di alcuni furti divetture ai danni di 2saloni di Roma: fingendosi, in due erano riusciti a individuare ed impossessarsi delle chiavi di alcuni veicoli parcheggiati esternamente agli esercizi commerciali. Distraendo poi abilmente i dipendenti dell’attività, salivano a bordo dei mezzi che avevano precedentemente individuato, ...

Prima siinteressati all'acquisto delle auto, poi mettevano a segno il loro colpo perché l'obiettivo era solo uno: rubare quelle vetture dai concessionari. Le indagini sono partite dopo ...... arrivavano in coppia nei pressi dell'obiettivo, con alcuni minuti di anticipo per verificare le condizioni ottimali per compiere il colpo, quindi sied entravano nel negozio, a ...Prima si fingevano clienti interessati all’acquisto delle auto, poi mettevano a segno il loro colpo perché l’obiettivo era solo uno: rubare quelle vetture dai concessionari. Le indagini sono partite d ...Si fingevano componenti di un clan criminale per estorcere denaro. Ma sono stati scoperti e arrestati dalla polizia che ha eseguito le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Roma,..