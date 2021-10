Sette vittorie di fila per un Napoli inarrestabile | così gli Azzurri hanno espugnato lo stadio dei Viola

(Di martedì 5 ottobre 2021) 7^ Giornata di Serie A: Artemio FranchiMarcatori (Assist): 28’ M. Quarta (Vlahovic), 39’ Lozano, 50’ Rrahmani (Zielinski)Fiorentina: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Ilchiude a punteggio pieno il primo filotto di partite e si gode la vetta della classifica, in attesa del prossimo match contro il Torino, previsto domenica prossima. Complicata e combattuta l’ultima vittoria contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha saputo chiudere bene gli spazi ed ha messo in difficoltà gliper buona parte dei novanta minuti. Proprio iaprono le danze prima con una conclusione di Pulgar ...

... il suo Milan è secondo con 19 punti frutto di un pari e 6 vittorie, l'ultima domenica con l'... E l'Inter riflette sul 'muro', la sua granitica difesa che in queste sette partite ha mostrato qualche ...7^ Giornata di Serie A Stadio: Artemio Franchi Marcatori (Assist): 28' M. Quarta (Vlahovic), 39' Lozano, 50' Rrahmani (Zielinski) Fiorentina: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaven ...Il Mattino si sofferma sulla grande partenza del Napoli di Spalletti: "Il Napoli invincibile comanda in Europa: nessuno come Spalletti",.