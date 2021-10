Roma, boom di preferenze per Rachele Mussolini: “Ripagata dell’impegno con FdI per la città” (Di martedì 5 ottobre 2021) Rachele Mussolini, candidata nella lista di Fdi a Roma, sta raccogliendo un boom di preferenze. I dati non sono ancora definitivi, ma quando sono state scrutinate 1.110 su 2.600, ha ottenuto già 3.522 preferenze staccando di parecchio altri candidati in lista. Tra gli altri più votati nella lista Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo, Federico Rocca e Lavinia Mennuni. Rachele Mussolini: “Ripagata dal lavoro svolto” ”Sono sempre molto scaramantica ma sicuramente sono contenta di questo risultato, che è parziale. Certamente ripaga del lavoro che ho svolto nei cinque anni in Consiglio Comunale all’opposizione con i miei colleghi di Fratelli d’Italia. Con i quali abbiamo condiviso tante battaglie sempre e solo nell’interesse ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021), candidata nella lista di Fdi a, sta raccogliendo undi. I dati non sono ancora definitivi, ma quando sono state scrutinate 1.110 su 2.600, ha ottenuto già 3.522staccando di parecchio altri candidati in lista. Tra gli altri più votati nella lista Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo, Federico Rocca e Lavinia Mennuni.: “dal lavoro svolto” ”Sono sempre molto scaramantica ma sicuramente sono contenta di questo risultato, che è parziale. Certamente ripaga del lavoro che ho svolto nei cinque anni in Consiglio Comunale all’opposizione con i miei colleghi di Fratelli d’Italia. Con i quali abbiamo condiviso tante battaglie sempre e solo nell’interesse ...

