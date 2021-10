Repubblica | Lazio | troppi crolli di testa | Lotito ce l’ha con i giocatori Vuole una spiegazione

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riportaRoma, il presidente della, Claudio, non è affatto contento dell’andamento altalenante della squadra. Ritiene sia un problema die punta il dito suibiancocelesti.unadei continui cortocircuiti di cui soffre la squadra da anni. “È un problema di, di fame e ambizione: si spiega così anche l’ultima debacle, a Bologna. Sarri sperava di vedere unain formato derby, non una squadra così «scarica».pretende un cambio di atteggiamento e punta il dito verso iper capire le motivazioni del crollo. Sicuramente domenica ha inciso l’assenza di leader carismatici (Immobile infortunato e Radu sempre in ...