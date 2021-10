PS5 domina il mercato UK a settembre ma anche Xbox Series X S e Switch registrano ottime vendite

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il mese diè terminato e come sempre si tirano le somme per quanto riguarda ledi giochi e console. In UK,ha visto PlayStation 5 regina deldelle, con più unità che ora riescono ad essere acquistate dai giocatori, nonostante l'offerta sia ancora lontana dal soddisfare completamente la domanda di console next-gen. Sebbene la vittoria sia della console di Sony,X/S stanno facendo bene sulinglese: le due piattaforme di Microsoft si trovano infatti al secondo posto della classifica. Ultima ma non meno importante, troviamo Nintendoche grazieal taglio di prezzo di 20 sterline, ha registrato...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5 batte #XboxSeriesX e #NintendSwitch a settembre in UK. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 domina

Multiplayer.it

Le cuffie wireless Pulse 3D per PS4 esaltano di due posizioni alla n.5, mentre il resto della ... Nintendoil mercato dei giochi fisici nel Regno Unito. I giochi pubblicati da Nintendo hanno ...... TOTALE 1 NBA 2K222 GRAND THEFT AUTO V PS4 3 NBA 2K22 PS4 4 F1 2021 PS4 5 WARIOWARE: GET IT TOGETHER!* SWITCH 6 TALES OF ARISE7 GRAN TURISMO SPORT PS4 8 GOD OF WAR PS4 9 MINECRAFT: NINTENDO ...Sebbene la produzione non sia ancora entrata a regime, PS5 e Xbox Series X|S stanno vendendo bene nel Regno Unito.Se ricordate con affetto la saga Sly Cooper vi farà piacere sapere che un nuovo presunto titolo della serie potrebbe arrivare su PS5.