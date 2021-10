Processo Becciu | rischio annullamento L’accusa chiede ritiro atti | le difese | “Non depositato interrogatorio Perlasca”

(Di martedì 5 ottobre 2021) A poco più di tre mesi da quello che un clamoroso rinvio a giudizio potrebbe esserci un colpo di scena nelal cardinale Angeloimputato per peculato e abuso d’ufficio anche in concorso, nonche? di subornazione. Il porporato non è l’unico finito alla sbarra le indagini relative all’acquisto del palazzo di Londra da parte della Segreteria di Stato: ci altre nove persone – tra cui Cecilia Marogna – e quattro società. Mercoledì il presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone (nella foto), leggerà l’ordinanza dopo aver ascoltato oggi le richieste delle, che hanno chiesto l’del giudizio, e la posizione del– che ha richiesto la restituzione degli. Gli avvocati difensori hanno eccepito l’“per omesso ...

Per l'accusa ilva cioè 'azzerato' per testimoniare un effettivo rispetto dei diritti di ... Angeloe mons. Mauro Carlino - il pg aggiunto Diddi ha ammesso che 'è un dovere venire ...Iloriginato dall'acquisto da parte della Santa Sede del palazzo di Sloane Avenue a ... Angeloe mons. Mauro Carlino - il pg aggiunto Diddi ha ammesso che "è un dovere venire incontro ...Città del Vaticano – E' l'ennesimo colpo di scena. Nel processo per reati finanziari partito dallo scandalo del famigerato palazzo di Londra acquistato con i fondi ...Il presidente Giuseppe Pignatone ha rinviato il processo ripreso questa mattina in Vaticano a domani mattina alle 9.30 per la lettura dell’ordinanza con cui il Tribunale “scioglierà la maxi-riserva” s ...