Pixel 6 Pro di Google: il test della fotocamera scansa ogni dubbio (Di martedì 5 ottobre 2021) Pixel 6 Pro non ha più segreti: tolti i veli anche sulla qualità fotografica del nuovo, fiammante flagship di Google. Un dispositivo che promette grandi cose. Pixel 6Nonostante i tentativi – vani – di Google nel contenere il flusso di leak che precedono l’uscita dei suoi smartphone, sono ormai molteplici le informazioni che ci sono giunte nel corso dei mesi. Google Pixel 6 Pro non ha praticamente più segreti ed oggi siamo qui per commentare le potenzialità dei suoi sensori fotografici, vero fiore all’occhiello dei prossimi top di gamma marchiati Google. Dal design prima – confermato successivamente da big G – ai prezzi poi, i Pixel 6 e 6 Pro sembrano essere gli smartphone più leakati della storia. Oggi, oltre alle ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)6 Pro non ha più segreti: tolti i veli anche sulla qualità fotografica del nuovo, fiammante flagship di. Un dispositivo che promette grandi cose.6Nonostante i tentativi – vani – dinel contenere il flusso di leak che precedono l’uscita dei suoi smartphone, sono ormai molteplici le informazioni che ci sono giunte nel corso dei mesi.6 Pro non ha praticamente più segreti ed oggi siamo qui per commentare le potenzialità dei suoi sensori fotografici, vero fiore all’occhiello dei prossimi top di gamma marchiati. Dal design prima – confermato successivamente da big G – ai prezzi poi, i6 e 6 Pro sembrano essere gli smartphone più leakatistoria. Oggi, oltre alle ...

