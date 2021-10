Pippo Franco | verifiche dei Nas sul Green pass

(Di martedì 5 ottobre 2021)nel mirino per accertamenti sulla regolarità del. Nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma sono in corsosulla regolarità di decine di certificati verdi, ...

Advertising

fattoquotidiano : C’è anche il Green pass di Pippo Franco al vaglio dei carabinieri del Nas di Roma che indagano su presunte certific… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - La7tv : #la7retweet Pippo Franco, il comico che si è candidato a Roma con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denun… - Anna302478978 : RT @Corriere: Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - AntoPando : RT @rep_roma: Roma, Green Pass falsi: indagato il medico di Pippo Franco [di Arianna Di Cori, Andrea Ossino] [aggiornamento delle 16:24] ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Franco

nel mirino per accertamenti sulla regolarità del green pass . Nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma sono in corso verifiche sulla regolarità di decine di certificati verdi, ...Il grande flop di, i successi di Mattia Santori, Vittorio Feltri e Rachele Mussolini, la beffa di Paragone, l'eterno ritorno di Mastella, la delusione di Palamara e il passo di lato del fratello di ...Dentista iscritto nel registro degli indagati: avrebbe rilasciato certificati a clienti non vaccinati. Il comico candidato nella lista di Michetti: "Non so nulla, ho tanti candidati" ...Con la crisi che da ormai un trentennio ha investito la politica ‘di professione’, le strategie per attirare alle urne elettori sempre più disillusi si sono moltiplicate. Una di queste, è la celebrity ...