Norma Cossetto | la stuprata era fascista | le femministe non piangono

In occasione del 78esimo anniversario dell'assassinio di Norma Cossetto ripubblichiamo questo articolo dell'ottobre 2016 Roma, 5 ott – Sono trascorsi settantatré anni dalla morte di Norma Cossetto, ventitreenne studentessa italiana d'Istria, uccisa barbaramente da un nucleo di partigiani. La Storia degli ultimi anni di guerra in Italia, all'indomani dell'8 Settembre 1943, è costellata di episodi di violenza e di odio senza precedenti. Nella nostra penisola furono infatti registrati fatti di singolare efferatezza non soltanto da parte dei "Liberators" ma anche dei partigiani, che assai di frequente si lasciarono andare a mattanze sanguinarie nei confronti di fascisti e collaborazionisti (spesso solamente ritenuti tali). Ci troviamo in Istria e sono trascorse appena tre settimane dall'Armistizio di Cassibile.

