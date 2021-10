Nadef, Corte Conti: serve aggiornamento rendite catasto (Di martedì 5 ottobre 2021) L'aggiornamento delle rendite catastali, "per ovviare alle distorsioni create nel tempo", è "un obiettivo da perseguire nel medio periodo". Lo afferma la Corte dei Conti rispondendo a domande in audizione sulla Nadef. "La riforma del catasto è stata rinviata da molto tempo", sottolinea la magistratura contabile aggiungendo che la Corte ricorda di sostenere da molto tempo anche la necessità di "una riforma dell'Iva, che sembra riprendere spazio nel disegno di riforma del Governo". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 ottobre 2021) L'dellecatastali, "per ovviare alle distorsioni create nel tempo", è "un obiettivo da perseguire nel medio periodo". Lo afferma ladeirispondendo a domande in audizione sulla. "La riforma delè stata rinviata da molto tempo", sottolinea la magistratura contabile aggiungendo che laricorda di sostenere da molto tempo anche la necessità di "una riforma dell'Iva, che sembra riprendere spazio nel disegno di riforma del Governo".

Advertising

Jammasrl : #AttualitàSX #Fisco #Politica #cortedeiconti #giochi Nadef, Corte dei Conti: “Attuazione delega per riordino settor… - scarlots : Corte dei conti in audizione su Nadef: 'Per un'organica riforma dell'Irpef esiste un problema di risorse complessiv… - PolicyMaker_mag : Mercoledì sarà la volta del ministro dell’Economia Daniele Franco. Oggi sulla NaDef 2021 saranno chiamati a rendere… - iISud24 : Nadef 2022: «Tutto va bene madame la marchesa». Anzi va meglio, basta attendere il 2030 L'editoriale di Mimmo Del… -