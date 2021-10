Leonardo su Mbappé: “Il Real continua a mancarci di rispetto” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il ds del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha parlato del caso Mbappé e delle parole di Florentino Perez, che aveva dichiarato di voler ancora trovare un accordi con l’asso francese. Queste le risposte del brasiliano a L’Equipe: “Con questa nuova uscita, Perez continua a mancare di rispetto verso il PSG e verso Kylian. Nella stessa settimana, un giocatore del Real Madrid, Karim Benzema, poi l’allenatore, Carlo Ancelotti e ora il presidente hanno parlato di Kylian come se fosse già uno di loro. Florentino Perez aveva già parlato di Kylian ai tifosi del Real in settimana. Ripeto: è una mancanza di rispetto che non si può tollerare. Io non mi permetto di parlare dei giocatori in forza agli altri club. Questa storia va avanti da due anni. Ricordo solo che il mercato è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Il ds del Paris Saint-Germain,, ha parlato del casoe delle parole di Florentino Perez, che aveva dichiarato di voler ancora trovare un accordi con l’asso francese. Queste le risposte del brasiliano a L’Equipe: “Con questa nuova uscita, Pereza mancare diverso il PSG e verso Kylian. Nella stessa settimana, un giocatore delMadrid, Karim Benzema, poi l’allenatore, Carlo Ancelotti e ora il presidente hanno parlato di Kylian come se fosse già uno di loro. Florentino Perez aveva già parlato di Kylian ai tifosi delin settimana. Ripeto: è una mancanza diche non si può tollerare. Io non mi permetto di parlare dei giocatori in forza agli altri club. Questa storia va avanti da due anni. Ricordo solo che il mercato è ...

Leonardo sbotta: "Mbappé è un giocatore del PSG. Il Real Madrid deve smetterla di comportarsi così" Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato a L'Équipe del futuro di Kylian Mbappè, attaccando anche il Real Madrid Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato a L'Équipe del futuro di Kylian Mbappè. Le sue parole "E' durata 2 anni. La finestra di trasferimento è finita, il Real Madrid deve SMETTERE di ...

