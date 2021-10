INPS, dite addio al PIN, c’è una grande novità per tutti (Di martedì 5 ottobre 2021) L’INPS, l’istituto nazionale di previdenza sociale ha deciso di dire addio, dallo scorso primo ottobre, al PIN: vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo. Il Pin è il codice personale che fino a pochi giorni fa permetteva a ciascun contribuente di effettuare l’accesso presso la propria area personale sul portale dello stesso istituto di previdenza sociale. INPS, addio PIN: come funzionaLa novità era stata anticipata dall’INPS tramite la circolare numero 87 avvenuta in data 17 luglio dell’anno precedente 2020, una comunicazione che ha permesso appunto di far comprendere come continuare a beneficiare dei vari servizi messi a disposizione dall’INPS sulla sua piattaforma telematica. Obiettivo dell’istituto, cercare di semplificare al meglio l’accesso e le modalità di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) L’, l’istituto nazionale di previdenza sociale ha deciso di dire, dallo scorso primo ottobre, al PIN: vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo. Il Pin è il codice personale che fino a pochi giorni fa permetteva a ciascun contribuente di effettuare l’accesso presso la propria area personale sul portale dello stesso istituto di previdenza sociale.PIN: come funzionaLaera stata anticipata dall’tramite la circolare numero 87 avvenuta in data 17 luglio dell’anno precedente 2020, una comunicazione che ha permesso appunto di far comprendere come continuare a beneficiare dei vari servizi messi a disposizione dall’sulla sua piattaforma telematica. Obiettivo dell’istituto, cercare di semplificare al meglio l’accesso e le modalità di ...

