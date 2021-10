Famiglia no vax in ospedale per Covid, gravi due fratelli: li consigliava un medico negazionista (Di martedì 5 ottobre 2021) La cosa grave è che si siano fidati di un medico che va contro la scienza, ma la cosa ancora più grave è che un medico possa essere ancora oggi no - vax. Un'anziana di 90 anni e i cinque figli, che ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) La cosa grave è che si siano fidati di unche va contro la scienza, ma la cosa ancora più grave è che unpossa essere ancora oggi no - vax. Un'anziana di 90 anni e i cinque figli, che ...

Advertising

repubblica : Covid, ricoverata a Cesena intera famiglia no vax. Due persone gravi, una intubata - MediasetTgcom24 : Cesena, famiglia no vax in ospedale per Covid: gravi due fratelli #longiano - rosamara1604 : RT @qn_giorno: #Covid, intera famiglia no vax ricoverata a #Cesena: gravissimi due fratelli. - EdoardoQuaquini : RT @askanews_ita: Intera famiglia no vax in ospedale per Covid a Cesena, gravi 2 fratelli. Assistiti da un medico di famiglia sospeso perch… - qn_giorno : #Covid, intera famiglia no vax ricoverata a #Cesena: gravissimi due fratelli. -