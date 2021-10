Davide Basolo tronista a Uomini e donne? Ecco l’ex Elena Benedini

Leggi su ck12

(Di martedì 5 ottobre 2021) Alcuni siti hanno avanzato l’ipotesi difidanzata. (Instagram)Per diversi siti è quasi una certezza, per molti una possibilità: dopo l’allontanamento di Joele da, Maria De Filippi avrebbe chiamato sul trono una vecchia conoscenza del dating show e non solo. Stiamo parlando di, che sicuramente non solo non è un nome nuovo dei programmi Mediaset, ma è una sorta di jolly, pronto per ogni occasione e ogni stagione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>, piovono critiche per il tentatore di Temptation Island Spezzino di ...