Covid, Johnson & Johnson chiede autorizzazione a FDA per richiamo (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha presentato alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense la richiesta di autorizzazione di un richiamo del proprio vaccino anti Covid-19 in individui di età pari o superiore a 18 anni. La società dichiara che il richiamo somministrato 56 giorni dopo la dose primaria fornisce una protezione del 94% contro il Covid-19 sintomatico (da moderato a grave/critico) e protezione al 100% contro il Covid-19 grave/critico, almeno 14 giorni dopo la vaccinazione di richiamo. Quando il richiamo viene inoculato sei mesi dopo la prima dose, i livelli di anticorpi aumentano di 9 volte una settimana dopo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La società farmaceutica statunitenseha presentato alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense la richiesta didi undel proprio vaccino anti-19 in individui di età pari o superiore a 18 anni. La società dichiara che ilsomministrato 56 giorni dopo la dose primaria fornisce una protezione del 94% contro il-19 sintomatico (da moderato a grave/critico) e protezione al 100% contro il-19 grave/critico, almeno 14 giorni dopo la vaccinazione di. Quando ilviene inoculato sei mesi dopo la prima dose, i livelli di anticorpi aumentano di 9 volte una settimana dopo ...

