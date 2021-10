Carica Bernardeschi | ' Spagna forte | ok | ma noi pronti e in casa'

(Di martedì 5 ottobre 2021) In Nazionale si trasforma, Federico. E in vista della semifinale di Nations League di domani contro lalo juventinol'ambiente Italia: "Dare continuità all'Europeo è ...

In Nazionale si trasforma, Federico. E in vista della semifinale di Nations League di domani contro la Spagna lo juventinol'ambiente Italia: "Dare continuità all'Europeo è fondamentale, giocare questa semifinale è ...MILANO - Sui canali social della Figc, Federicoha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro la Spagna: " Dare ... ci può dare unain più, quando giochi davanti ai ...In vista della nuova sfida con la nazionale di Luis Enrique, le parole del centrocampista della Juve alla Figc ...Cresce l'attesa per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna di domani sera: 'San Siro' sold out. Parla anche Bernardeschi ...